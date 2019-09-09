Fransa: Rusya’yla gerginliğin azaltılması gerekir

HABER MERKEZİ

Moskova'da yapılan basın toplantısında konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Zamanı geldi, şimdi güvensizliği giderme yönünde çalışmak için doğru zaman” ifadelerini kullandı.

Jean-Yves Le Drian, Fransız bakanların Moskova'da Rus mevkidaşları ile bir araya geldiği toplantı çerçevesinde Rusya ile gerginliğin azaltılması gerektiğini söyledi.

Diğer yandan Le Drian, Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı krizin giderilmesi için son zamanlar atılan mahkum takası gibi adımları olumlu karşılasa da Moskova’ya yönelik yaptırımların kaldırılması için henüz erken olduğunu belirtti.

Le Drian, "Henüz yaptırımların kaldırılmasının zamanı değil. Son birkaç yıla kıyasla farklı bir haleti ruhiye görüyoruz ve bundan memnunuz” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı, mahkum takasının ardından Ukrayna’ya barış getirilmesi için yeni bir fırsat penceresi açıldığını ve güçlendirilmesi gereken iyi niyeti yarattığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la yapacağı toplantı öncesinde yaptığı açıklamada da Le Drian, “Bir dizi etkinlik planlanıyor. Macron, İkinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 75’inci yıldönümünde Moskova’ya gidecek” diye konuştu.

2012'DEN BERİ İLK GÖRÜŞME

Diğer yandan bu görüşme Fransız ve Rus dışişleri ile savunma bakanlarının 2012’den beri yaptığı ilk görüşme oldu. Fransız bakanlar bu zamana kadar ilk kez Moskova'yı ziyaret etti.