Başbakan: Önümüzdeki 4 yıl önemli olacak

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, önümüzdeki 4 yılın Kürdistan Bölgesi, komşu ülkeler ve müttefikler açısından önemli olacağını söyledi.

The Washington Post gazetesi için ‘Kürdistan Bölgesi Hükümeti Niçin Yeni Bir Dönemin Başlangıcında’ başlığıyla bir makale kaleme alan Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin son yıllarda yaşadığı sıkıntıları atlatacağını ve yeni bir başlangıç yapılacağını belirtti.

Başbakan olarak sorunlarla mücadele etmek için yeni bir yöntem izleyeceğini kaydeden Mesrur Barzani, kazanımların korunacağını ve DAİŞ’le mücadelenin sürdürüleceğini belirterek, “Geçtiğimiz dönemde Bağdat’ın Kürdistan Bölgesi’nin bütçesini kesmesi, göçmen ve mülteciler Kürdistan Bölgesi’ne sığınması ve bunlar için milyarlarca doların harcanması durumu yaşandı. Zor dönemlerde Batı’nın müttefiki olarak kaldık ve edindiğimiz istihbari bilgilerle birçok terör saldırısı önlendi” dedi.

Tüm kesimlere hizmeti amaçlayan bir dizi reformu gerçekleştireceğini kaydeden Başbakan, hükümetin güçlü bir ekonomi politikası yürüteceğini ve ayrım yapmaksızın tüm vatandaşlara hizmeti esas alacağını ifade etti.

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler için gerekli adımları atacağını vurgulayan Başbakan, Bağdat’la geçtiğimiz 16 yıl içerisinde her zaman sorunlu ilişkilerin olduğunu ve artık Bağdat’la ortaklık esasına daya ilişkilerin olmasının vaktinin geldiğini söyledi.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin ekonomik temellerinin sağlamlaşması için uluslararası toplumun desteğini beklediklerini belirtti.