BASIN ÖZETİ - 9 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Dağılma korkusu
Ekonomi tıkandı
Atina’da yeni dönem
Katliamdan İçişleri sorumlu
Demirtaş’tan iddialara yanıt: Fezlekeleri FETÖ’cü yazdı
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ağaç kesmeden olmuyor mu?
Babacan 18 yıl sonra AK Parti’den istifa etti, yeni parti mesajı verdi
S-400 yolculuk hazırlığında
Tarihe kara bir leke bıraktı
‘İstikrar için Merkez Bankası’nın bağımsızlığı şart’
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Babacan istifa etti, yeni parti yolda
Erdoğan’dan S-400 açıklaması: Tarih diye zorlamayın
Yunanistan sağı yeniden iktidarda
TGS’den SETA hakkında suç duyurusu
‘Kürt sorunu yoksa biz niye ayrımcılığa uğruyoruz?’
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Miçotakis yemin etti
İran: Uranyum limiti % 4.5’i geçti
‘S-400’ün yolculuk hazırlığı sürüyor'
11. Kalkınma Planı Meclis’te
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Halkın parası kimlere gidiyor?
Ali Babacan AKP’den istifa etti
MB kararı TL’yi vurdu
Yunanistan’da SYRIZA artık muhalefette
SETA hakkında suç duyurusu
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Borç yapılandırma ve vergide yeni uygulama
Erdoğan: S-400’lerin yolculuk hazırlığı devam ediyor
Babacan istifa etti, ‘beyaz sayfa açalım’ dedi
Madenciler, sorunları için Erdoğan’ın kapısını çalacak
ABD ve İran’ın uranyum restleşmesi
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Başarısızlık itirafı
AKP’de ilk çözülme başladı
‘Adaleti bir gün bulacağımıza inanıyorum’
Fişleme raporuna suç duyurusu
Başarısızlık itirafı
Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Almanya’dan Trump’a ret
S-400’de yolculuk hazırlığı sürüyor
Miçotakis’ten Çipras’a: Hoşça kal!
Yeniden İstanbul yaklaşımı
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