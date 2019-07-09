Türkiye

BASIN ÖZETİ - 9 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ - 9 Temmuz 2019
Gazete Haber başlık Basın özeti 9 Temmuz


Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Dağılma korkusu

Ekonomi tıkandı

Atina’da yeni dönem

Katliamdan İçişleri sorumlu

Demirtaş’tan iddialara yanıt: Fezlekeleri FETÖ’cü yazdı


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ağaç kesmeden olmuyor mu?

Babacan 18 yıl sonra AK Parti’den istifa etti, yeni parti mesajı verdi

S-400 yolculuk hazırlığında

Tarihe kara bir leke bıraktı

‘İstikrar için Merkez Bankası’nın bağımsızlığı şart’


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Babacan istifa etti, yeni parti yolda

Erdoğan’dan S-400 açıklaması: Tarih diye zorlamayın

Yunanistan sağı yeniden iktidarda

TGS’den SETA hakkında suç duyurusu

‘Kürt sorunu yoksa biz niye ayrımcılığa uğruyoruz?’


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Miçotakis yemin etti

İran: Uranyum limiti % 4.5’i geçti

‘S-400’ün yolculuk hazırlığı sürüyor'

11. Kalkınma Planı Meclis’te


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Halkın parası kimlere gidiyor?

Ali Babacan AKP’den istifa etti

MB kararı TL’yi vurdu

Yunanistan’da SYRIZA artık muhalefette

SETA hakkında suç duyurusu


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Borç yapılandırma ve vergide yeni uygulama

Erdoğan: S-400’lerin yolculuk hazırlığı devam ediyor

Babacan istifa etti, ‘beyaz sayfa açalım’ dedi

Madenciler, sorunları için Erdoğan’ın kapısını çalacak

ABD ve İran’ın uranyum restleşmesi


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Başarısızlık itirafı

AKP’de ilk çözülme başladı

‘Adaleti bir gün bulacağımıza inanıyorum’

Fişleme raporuna suç duyurusu

Başarısızlık itirafı


Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Almanya’dan Trump’a ret

S-400’de yolculuk hazırlığı sürüyor

Miçotakis’ten Çipras’a: Hoşça kal!

Yeniden İstanbul yaklaşımı

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