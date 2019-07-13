2 ülkede şiddetli deprem!

HABER MERKEZİ
Japonya'nın güneyindeki Okinawa Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, Okinawa Adası'nın kuzey kıyılarında bu sabah sarsıntı meydana geldiği belirtildi.
Deniz yüzeyinin 257 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, adaya bağlı Naha kentinin 346 kilometre kuzeyi olduğu açıklandı.
Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda ise 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Sabah saatlerinde meydana gelen depremde can kaybı yaşanmadı. Tsunami uyarısının da yapılmadığı ifade edildi.
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