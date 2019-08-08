Brezilya'dan Venezuelalı üst düzey yetkililere yaptırım

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Brezilya Dışişleri Bakanlığı’nca, Venezuela'daki iç politika uygulamaları gerekçe gösterilerek, üst düzey Venezuelalı yetkililere ülkeye giriş yasağı getirildiği duyuruldu.

El Nacional'in haberine göre, Brezilya, Venezuela'da devam eden iç politikalardaki karışıklıklar ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ikinci dönemini tanımayan Lima Grubu'nun önerileri doğrultusunda, Venezuelalı üst düzey yetkililere Brezilya'ya giriş yasağı kararı çıkarttı.

Dışişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, listenin sürekli yenileneceği ve gelişmelerin dikkatle izleneceği belirtildi.

Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun bir tercihte bulunması gerektiğini ifade ederek, "Bir yandan Guaido'nun anayasal hükümeti, öbür tarafta Maduro rejimi. İnsan özgürlüğünü ve saygınlığını savunanlar için tek bir seçenek var, o da Maduro'nun olmadığı bir seçenek" paylaşımında bulundu.

Venezuela'daki krize çözüm bulmak amacıyla 2017'de kurulan Lima Grubu, Maduro'nun ikinci dönemini tanımıyor.

VENEZUELA'DAKİ GELİŞMELER

Yıllardır ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Olayların ardından başlatılan soruşturmalar sonucunda bazı muhalif milletvekilleri tutuklanırken, bir kısmı da Avrupa ve bölge ülkelerinin büyükelçiliklerine kaçmıştı.