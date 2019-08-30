Şengal’de yeni toplu mezar bulundu

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Şengal’de terör örgütü DAİŞ tarafından katliama maruz kalan Ezidi Kürtlere ait yeni bir toplu mezar bulundu.

Ezidi gazeteci İsa Sadu, Şengal’de Polis Müdürlüğü yakınlarında, DAİŞ tarafından katledilmiş Ezidilere ait toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

Toplu mezarda 10’a yakın cesedin bulunduğunu kaydeden Sadu, içerisinde 200 Ezidi’nin cesedinin bulunduğu ve DAİŞ tarafından yakılmış 4 toplu mezardaki cesetlerin de nakledildiğini ifade etti.

Sadu, şimdiye kadar Ezidilere 84 toplu mezar yerinin bulunduğunu, ancak tespit edilmeyen toplu mezarların da çok olduğunu dile getirdi.

2014 yılının Ağustos ayında Şengal’e saldıran DAİŞ, binlerce Ezidi’yi katlederken, binlerce kadın ve çocuğu kaçırmıştı.