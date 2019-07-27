14 yaşındaki yazardan Afrin kitabı

K24 - KAMIŞLO

Batı Kürdistan’ın (Rojava) Kamışlo kentinde yaşayan 14 yaşındaki Xelil Muse, “Rastiya Efrînê” (Afrin’in Gerçekleri) isimli bir kitap yazdı.

Aslen Afrinli olan Xelil Muse, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) 18 Mart 2018’te Afrin’e girmesiyle ile ilgili yazdığı kitap, belge niteliği taşıyor.

Kitapta ayrıca Afrin’in tarihinden de bahsediliyor.

Xelil Muse’nin yazdığı kitap, Rojava’nın Cizre Bölgesi Kültür ve Sanat Komitesi tarafından düzenlenen 3’üncü Kamışlo Kitap Fuarı’nda tanıtıldı.

Xelil Muse, fuara katılan en genç yazar oldu.

Üç bölümden oluşan kitap; savaştan önce Afrin, savaş dönemi Afrin ve savaştan sonra Afrin’in TSK ve ÖSO’nün denetimine girmesi gibi dönemleri anlatıyor.

14 yaşındaki Xelil Muse’nin yazdığı kitabın çok sade bir dille yazıldığı ifade diliyor.

Afrin Yazarlar Birliği üyesi olan Muse, 11 yaşından itibaren masal ve hikaye yazmaya başlamış.

Muse’nin en büyük hayali Afrin’in bir an önce özgür olması ve ailesiyle birlikte Afrin’e dönmesi.