Iraklı Bakan’dan Başkan Barzani’nin rolüne övgü

K24 - ERBİL

Irak Planlama Bakanı Nuri Sabah Duleymi, Irak’ın siyasi yaşamının zorlu süreçlerinde ve bileşenlerin haklarının korunmasında üstlendiği rolden dolayı Başkan Mesud Barzani’ye teşekkür etti.

Başkan Mesud Barzani bugün Selahaddin’deki ofisinde Irak Planlama Bakanı Nuri Sabah Duleymi ile bir araya geldi.

Görüşmede Sabah Duleymi, Irak’ın siyasi yaşamının zorlu süreçlerinde ve bileşenlerin haklarının korunmasındaki üstlendiği rolden dolayı Başkan Mesud Barzani’ye, DAİŞ savaşında yüz binlerce Iraklıya kapılarını açan Kürdistan Bölgesi halkına teşekkür etti.

Başkan Barzani’nin üstlendiği rolü değerli bulduklarını belirten Duleymi, Kürdistan parlamenterlerinin Irak Parlamentosu’nda yer almaları ve Irak halkının haklarının savunulması ve halka hizmet sürecine katılmalarından dolayı Başkan Barzani’ye teşekkür etti.

Irak’taki siyasal gelişmeler, Irak hükümetinin kalkınma ve yeniden imar planlarının ele alındığı görüşmede, halkın yaşam koşullarının yükseltimesi gerektiğine vurgu yapıldı.