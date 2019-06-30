Kürdistan

Haşdi Şabi ile DAİŞ çatıştı!

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Haşdi Şabi ile DAİŞ çatıştı!
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Xaneqin DAİŞ Haşdi Şabi çatışma

K24 - GERMİYAN

Dün akşam Xaneqin ilçesine bağlı Şefiq köyünde DAİŞ mensupları ile Haşdi Şabi üyeleri arasında yaşanan çatışmada 3 kişi yaralandı.

Germiyan’dan bildiren K24 muhabiri, Şefiq köyü yakınlarındaki Haşdi Şabi noktasına DAİŞ’liler tarafından saldırı düzenlendiğini aktardı.

Olayda, 3 Haşdi Şabi milisinin yaralandığı bildirildi.

Irak ordusu ve Haşdi Şabi birliklerinin yaralıları Xaneqin Hastanesi’ne kaldırdığı öğrenildi.

Son zamanlarda Irak’ın farklı bölgelerinde harekete geçen DAİŞ’in, yeni saldırılar düzenlemek için yeniden örgütlendiği belirtiliyor.

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