Şişede 50 yıl önce yazılmış mektup bulundu

Türkiye neden Rojava’yı işgal edemez?

Dört parçasıyla Kürdistan, OBOR’un İran üzerinden Akdeniz ve Avrupa’ya çıkış yollarının tam üzerinde duruyor. Kürdistan’ın birkaç yüzyıldır devam eden bedbahtlığını kökten değiştirecek gelişme tam da bu yol üzerindeki tarihsel, sosyal ve siyasal varlığı sebebiyle gerçekleşiyor. Güneybatı Kürdistan (Rojava) özelinde tüm Kürdistan, yeni bir uluslararası düzenlemenin ve mühendisliğinin konusudur artık ve Kürdistan’a yeni bir kader biçilmektedir.