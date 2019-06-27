Tunus’ta peş peşe intihar saldırıları

HABER MERKEZİ
Tunus'un başkentinde polis aracını hedef alan intihar saldırısının ardından terörle mücadele birimi binasına da ikinci bir intihar saldırısının düzenlendiği bildirildi.
Tunus'un başkentinde bir polis aracına yönelik bombalı intihar saldırısı düzenlendi.
Görgü tanıklarına göre, başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi ile Charles De Gaulle Caddesi'nin kesişimi üzerindeki polis otosu bombalı intihar saldırısının hedefi oldu.
Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği binasına da yaklaşık 150 metre mesafede yer alan saldırının gerçekleştiği nokta "başkentin kalbi" olarak nitelendiriliyor.
İKİNCİ İNTİHAR SALDIRISI
Öte yandan, Tunus İçişleri Bakanlığı, başkentteki terörle mücadele birimi binasına ikinci intihar saldırısının düzenlendiğini açıkladı.
Tunus Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gafsa'da yer alan Orbata Dağı'ndaki televizyon yayın istasyonuna sabaha karşı 03.30 sularında silahlı saldırı düzenlendi.
Askeri birliklerin müdahalesi sonucu saldırganların dağın iç bölgelerine doğru kaçtığı kaydedilen açıklamada, emniyet güçlerinin yerinde ve askeri yayın istasyonunun güvende olduğu aktarıldı.
Açıklamada, askeri birliklerin, silahlı saldırganları arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Söz konusu saldırıda can kaybı, yaralanma ya da hasar kaydedilmedi.
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