Erdoğan’dan Fırat’ın doğusu açıklaması: Farklı bir aşamaya geçireceğiz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz” dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11’inci Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

“ABD’den de bu çerçevede gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz” dyen Erdopan, “Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Türkiye müttefikleriyle veya milli bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye hazırdır. Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen bu yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez” ifadelerini kullandı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattıkları süreci farklı bir aşamaya geçireceklerini belirten Erdoğan, “Gerektiğinde diyalogla gerektiğinde yumuşak güç unsurlarıyla gerektiğinde zorlayıcı diplomasi araçlarıyla gerektiğinde de fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz” şeklinde konuştu.

S-400’LER KONUSU: “TİCARİ BİR TERCİH”

S-400’lerin F35’lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri olmadığını belirten Erdoğan, “Kimse kimseyi aldatmasın. Nitekim daha önce bir çok ülke Ruslardan benzer savunma sistemleri almıştır. Sesleri çıkmadı. Türkiye için kriz hâline dönüştürülmesini iyi niyetli görmüyoruz” dedi.

Erdoğan, “S-400’ler meselesinde Türkiye güvenliği ile ilgili ticari bir tercihte bulunmuştur. Bu tercihe zorlayan da müttefiklerinin uzlaşmaz tavrıdır” değerlendirmesinde bulundu.

PKK MESAJI

“PKK denen çıbanbaşını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız” diyen Erdoğan, devamla şunları belirtti:

“Irak’ın toprak bütünlüğüne de verdiğimiz önemi eylemlerimizle de açıkça ortaya koyduk. Türkmen kardeşlerimizin sıkıntılarını her seviyede dile getiriyoruz.

Musul ve Basra’daki başkonsolosluklarımızı yakında yeniden açacağız. Erbil konsolosluğumuzdaki Osman Köse’yi kalleş bir saldırıda şehit verdik. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık. PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız. Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe harekatı başarıyla ilerliyor.”