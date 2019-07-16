Başbakan, Irak Parlamentosu Başkanı ile görüştü

K24 – BAĞDAT

Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat temasları kapsamında Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ile görüştü.

Görüşmede, Kerkük başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi idaresi dışında olan diğer Kürdistani bölgeler, bütçe, petrol ve sığınmacıların durumu gibi konular ele alındı.

Sorunların çözümü için yakın bir zamanda olumlu adımların atılması konusunda görüş birliğine varılan görüşmede Halbusi, Başbakan'ın Bağdat ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Mesrur Barzani’ye; Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Adalet Bakanı Fırset Ahmed, İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Peşmerge Bakanı Şorış İsmail, Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Şeyh Cenab ile Başkanlık Divanı Başkanı Fewzi Heriri eşlik ediyor.

Dün ilk kez toplanan Bakanlar Kurulu’nda, iyi niyet göstergesi olarak Bağdat’a ziyaret gerçekleştirileceği, bütçe, petrol ve göçzedelerle ilgili konularda çözüm bulunması için görüş alışverişinde bulunulacağı açıklanmıştı.