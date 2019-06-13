ABD: Suriye’de Kürtler temsil edilmeli

K24 - WASHINGTON

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye Kürtlerinin, ülkenin siyasi geleceği konusundaki tartışmalarda temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

Bakanlıktaki basın brifinginde açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye Kürtlerinin, ülkenin siyasi geleceği konusundaki tartışmalarda temsil edilmesi gerektiği şeklindeki politikalarının devam ettiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ekim ayında yaptığı açıklamada “Suriye Kürtleri büyük ortaklarımız” diyerek müzakere masasında oturmaları için yardım sözü vermişti.

K24 muhabirinin, Pompeo’nun söz konusu açıklamasının ABD’nin politikası olarak kalıp kalmayacağı şeklindeki sorusuna Ortagus, “Evet” diye cevap verdi.

Ortagus, “Bakanın defalarca söylediği gibi, bu görüşmelerde tüm Suriye topluluklarının geniş bir temsilini istiyoruz” dedi.

ABD’nin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına bağlı kalmaya devam ettiğini ve BM liderliğindeki müzakereleri desteklediğini vurgulayan Ortagus, “Tüm partileri karar vermeye ve ciddi bir siyasi çözüme doğru çalışmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye’yle ilgili görüşmeler yapmak üzere Salı günü Kahire'deydi.

Jeffrey, gazetecilere ABD’nin, “kuzeydoğu Suriye’de yerel halkın Türk askeri saldırıları konusundaki endişelerinin yanı sıra Ankara’nın terörizm hakkındaki endişelerini giderecek “güvenli bir bölge” kurma taahhüdünde bulunduğunu” açıkladı.