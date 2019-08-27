ENKS: Almanya güvenli bölgeyi pozitif görüyor

K24 – BERLİN

Almanya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşen Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) heyetinin toplantısı sona erdi.

K24’e konuşan ENKS Üyesi Süleyman Oso, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye dosyasından sorumlu yetkililerle gerçekleştirdikleri toplantıyı değerlendirdi.

Oso, Almanya’nın, ABD ile Türkiye arasında Rojava’da oluşturmayı planladıkları ‘güvenli bölge’ye pozitif yaklaştığını söyledi.

ENKS’nin toplantıda Rojava’da oluşturulan ‘güvenli bölge’ ile ilgili Alman yetkililere kendi fikirlerini ilettiğini kaydeden Oso, “Almanya ‘güvenli Bölge’ meselesine pozitif yaklaşıyor. Çünkü Almanlar Fırat’ın doğusunda büyük bir savaşın çıkmasından ve Afrin senaryosunun tekrar edilmesinden endişe duyuyor” dedi.

Görüşmede, Suriye’nin yeni anayasasının konuşulduğunu da ifade eden Oso, bu konuda ENKS’nin Almanya’dan Kürtlerin hakları konusunda destek istediğini söyledi.

ENKS yetkilisi Oso, Almanya Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Fransa’nın Demokratik Birlik Partisi (PYD) ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) arasında arabuluculuk yapmasını memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

PYD'nin gerçek bir ortaklığı kabul etmesi durumunda ENKS’nin görüşmeye hazır olduğunun altını çizen Oso, ancak PYD’nin şu ana kadar hazırlıklı olmadığını kaydetti.

ENKS, ‘güvenli bölge’ ve Rojava’daki gelişmelerle ilgili daha önce Fransa, İngiltere, Rusya ve ABD'li yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmişti.