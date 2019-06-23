Yıldırım: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimleri CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun önde götürdüğünü ve İmamoğlu'nu tebrik ettiğini söyledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarını takip etmek için geldiği AK Parti İl başkanlığında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, “Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisin tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi.

Yıldırım, bu arada yaptığı konuşmada, "Şu an itibarıyla rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine (Ekrem İmamoğlu) yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bu sonuçların İstanbulumuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."