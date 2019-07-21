NİJERYA - 4 Türkiye vatandaşı daha kaçırıldı

Kürdistan’ın kuzeyinde yeni bir hikâyeye/fikre ihtiyaç var…

Kürdistan, 17’nci Yüzyıl’ın ortalarında Osmanlı ve Fars İmparatorluğu; 20’nci Yüzyıl’ın başlarında da dört Devlet (Türk, Fars, Irak, Suriye) arasında bölündü, sömürgeleştirildi. Kürt milletinin bütün milli hakları gasp edildi, iktidar ve egemenlik hakkına son verildi.