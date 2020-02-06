Rusya: ABD’nin iç işlerine müdahale hakkımız yok

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Geleneksel olarak ABD'nin iç işlerine müdahale hakkımız olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Dün ABD Senatosu’nda yapılan azil oylamasında Donald Trump’ın “görevi kötüye kullanma” ve “Kongre'nin işleyişini engelleme” suçlamalarından aklanmasını değerlendiren Peskov, "Geleneksel olarak ABD'nin iç işlerine müdahale hakkımız olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dmitriy Peskov, Senato'nun bu kararının son derece öngörülür olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim için en önemli husus, Rusya'nın ABD iç siyasetindeki tüm tartışmalarda ve seçim öncesi tartışmalarında 'baş şeytan' olarak kullanılmasına son verilmesi. Bu bizim için kesinlikle kabul edilemez."

Peskov, Rusya-ABD ilişkilerin ABD iç siyasetine malzeme edilmesine son verildiğinde, ikili ilişkilerin normalleşmesi için bir perspektif oluşacağını vurguladı.

TRUMP, SENATO'DAKİ AZİL OYLAMASINDA AKLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, dün Senato'da yapılan oylamada kendisine yönelik iki azil maddesinden de aklanmıştı.

"Görevini kötüye kullanmak" suçlaması için yapılan ilk oylamada 48 senatör Trump'ın "suçlu olduğu", 52 senatör ise "suçlu olmadığı" yönünde oy vermişti.

"Kongre'nin işleyişini engellemek" başlıklı azil maddesi için yapılan ikinci oylamada ise 47 senatör Trump'ın "suçlu olduğu", 53 senatör ise "suçlu olmadığı" yönünde oy kullanmıştı.

Böylece Trump, ABD tarihinde Andrew Johnson ve Bill Clinton'dan sonra Senato'da aklanan 3’üncü başkan olmuştu.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SÜRECİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş, Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi, hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.