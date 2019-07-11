ABD’den Başbakan’a kutlama

K24 - WASHINGTON

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’yi yeni görevinden ötürü tebrik ettiğini belirtti.

Washington’da basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus K24 muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümetine başarılar dilediğini belirterek, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile ilişkilerini sürdüreceklerini ifade etti.

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını kaydeden Ortagus, bölgenin güvenliğinin yanı sıra yapılacak reformların ABD için önemli olduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi ile müttefik olmaya devam edeceklerini söyleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yeni hükümete desteklerinin süreceğini dile getirdi.

Mesrur Barzani dün (10.07.2019), Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasında Başbakan seçildi, kabinesi de güvenoyu aldı.

Başbakan Mesrur Barzani yemin töreninin ardından hükümet programını açıkladı ve “güçlü Kürdistan” mesajını yineledi.

“Bugün burada çalışma arkadaşlarımla birlikte, halkımızın fedakarlığı ve mücadelesinin kazanımı olan bu saygın parlamentonun karşısında güvenoyu alıp yasal yemin etmekten çok mutluyum” diye sözlerine başlayan Başbakan, şöyle devam etti:

“Bugün şehitlerin kanı, kahraman Peşmerge’nin mücadelesi ve halkımızın direnci sayesinde 9’uncu Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesi doğmuştur ki demokrasi süreci ve yönetim kazanımlarına bağlılıkta Kürdistani güçlerimizin bir başka siyasi belgesidir."