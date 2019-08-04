KDP-S: ABD Kürtlerin güvenli bölgede olmasını istiyor

K24 - ERBİL

Kürdistan Demokrat Partisi - Suriye (KDP-S) Polibüro Sorumlusu Muhammed İsmail, “Güvenli bölge tek taraflı olursa, Kürtlere yönelik tehdit artar. ABD, Kürtlerin birlik olmasını ve oluşturulacak güvenli bölgede yer almasını istiyor” dedi.

K24 haber bültenine bağlanan KDP-S Polibüro Sorumlusu Muhammed İsmail, oluşturulması öngörülen ‘güvenli bölge’ ve olası sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin Kürtlerin oluşturulacak güvenli bölgede yer almasından yana oludğunu belirten İsmail, “ABD, Kürtlerin birlik olmasını ve oluşturulacak güvenli bölgede yer almasını istiyor” ifadelerini kullandı.

Oluşturulacak güvenli bölgeyle ilgili ayrıntıların netleşmediğini belirten Muhammed İsmail, “Şimdiye kadar sadece bir güvenli bölgeden bahsediliyor ancak hangi yerleri kapsayacağı, büyüklüğünün ne kadar olacağı, hangi güçlerin bulunacağı ve nasıl yönetileceği belli değil. Herkes kendi çıkarına göre bakıyor” şeklinde konuştu.

İsmail, söz konusu bölgenin sadece bir tarafın ajandasına göre oluşturulması halinde Kürt halkına yönelik tehdidin artacağını vurguladı.

“Güven bölge, Suriye krizinin siyasi yollarla çözümünde bir adım olmalı ve Birleşmiş Milletler (BM) kararına göre oluşturulmalı” diyen KDP-S Politbüro Sorumlusu, “Bu bağlamda ABD ve Türkiye henüz anlaşmış değil. ABD’nin bu konuda yavaş hareket ettiğini gören Türkiye, tehditlerinin dozajını arttırarak, sınıra büyük bir güç yığmış durumda” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin söz konusu güvenli bölgeyi tek başına oluşturamayacağını belirten Muhammed İsmail, “Ancak Uluslararası Koalisyon’a üye ülkelerin, Türkiye ile çıkarları Kürtlerle olanınkinden fazla. Ayrıca maalesef, Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) tek taraflı siyaseti tüm tarafları Kürtlerle anlaşma zemininden uzaklaştırmıştır. PYD, Türkiye karşıtlığını Kürtlerin çıkarlarının üstünde tutuyor” dedi.

Kürtlerin birlik olması halinde bölgede daha fazla söz sahibi olacağına dikkat çeken KDP-S yetkilisi, “Kürtler birlik olursa iradelerine daha fazla saygı duyulur. ABD, Kürt siyasi yapılarının yakınlaşıp, güvenli bölgede yer almasını istiyor. Bundan dolayı PYD, tek başına var olduğu düşüncesinden vazgeçmeli” ifadelerini kullandı.