Başbakan: Her türlü barış adımını destekliyoruz

K24 – ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, bölgede barış için atılacak her türlü adımı desteklediklerini söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nin yeni kurulan hükümetinden ötürü Başbakan Mesrur Barzani’yi kutlayan Temelli, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin bölge barışında önemli rol üstlenmesini umduğunu belirtti.

Temelli, Kürdistan Bölgesi’ndeki kazanımların korunması gerektiğini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ise, savaş ve yıkımların hiç kimsenin faydasına olmadığını söyleyerek, bölgede barış ve güvenlik noktasında atılacak her türlü adımı desteklediklerini ifade etti.

Başbakan, “Demokrasi ve barışçıl diyalog süreci, sorunların çözümü için en iyi yoldur” dedi.

Görüşmede, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, Eşbaşkan Yardımcısı Nazmi Gür, Dış İlişkiler Komisyonu Eşsözcüsü ve Batman Milletvekili Feleknas Uca ile Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer de hazır bulundu.