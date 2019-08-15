ABD güçlerinden DAİŞ’e topçu ateşi

K24 - ERBİL
DAİŞ’in Irak’taki uyuyan hücrelerine yönelik operasyon başlatan ABD güçleri, topçu ateşiyle örgüt hedeflerini vurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD’nin Irak’taki topçu birliklerinin Musul’un güneyindeki Geyare Havaalanı yakınlarında bulunan DAİŞ hedeflerini ateş altına aldığı ve örgütün uyuyan hücrelerinin bölgeden temizlenmesinin amaçlandığı belirtildi.
Operasyonun, Musul’un merkezini oluşturduğu Ninova vilayetinde, Irak hükümetiyle koordine olarak yürütüldüğü kaydedildi.
ABD güçlerinin düzenlediği operasyonun, Irak’taki İran yanlısı tarafların, ülkedeki ABD güçlerinin çıkarılması için çaba içinde olduğu bir döneme gelmesi dikkat çekti.
Söz konusu güçler ABD ordusunun Irak’taki görevinin sona erdiğini savunurken, ABD’liler ise Iraklı güçlere askeri eğitim ve danışmanlık vermeye devam ediyr.
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