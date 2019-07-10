Çavuşoğlu: Irak’la ortak komite kuruyoruz

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK ve DAİŞ’e karşı neler yapılabileceğine ilişkin Irak’la ortak komite kurma kararı aldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Irak heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu heyetle güvenlik konularının konuşulduğunu ifade eden Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Irak'tan PKK'nın temizlenmesi, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı neler yapabiliriz bunu değerlendirdik. Bu çerçevede ortak bir komite kurma kararı aldık. Bu formatta Bağdat'ta bir kez daha görüşme konusunda hemfikir olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılın son çeyreğinde Irak'a gidecek.”

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden de söz eden Çavuşoğlu, “Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Hiç kimsenin yorum yapma hakkı yoktur. Kıta sahanlığında ne yapmak istediğine ancak Türkiye karar verir. Kimsenin yorum yapma hakkı yok. Herkes saygı duymalı. Uluslararası hukuka uygun adım atıyoruz. Sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler’e (BM) ortak komisyon teklifinde bulunduklarını da dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2011 yılında o günkü Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun da bir teklifi olmuştur. BM çatısı altında bir ortak komisyon kuralım ve müştereken bu paylaşımın nasıl olacağına birlikte karar verelim ondan sonra sondaj ve faaliyetler devam etsin demişti. KKTC'nin bu teklifi masadadır, hiçbir zaman da geri çekilmemiştir. Hiçbir kurum bu konuda adım atmamıştır. Garantör olmayan ülkelerin o bölgede bir hakkı yoktur. Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz buluyoruz. AB ülkeleri dayanışma adına tamamen Rum yanlısı bir tutum izliyor. Avrupa Birliği çifte standardın içine sıkça düşüyor. AB, Rum kesiminin yanında olmaya devam ederlerse hata yapar. AB’nin bize yönelik attığı adımın faydası olmaz, ters teper.”

ABD’yle yaşanan S-400 hava savunma sistemi kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, “S-400 konusunda her gün soruluyor. Cumhurbaşkanımız bu konu ile ilgili açıklama yaptı. Ne zaman ve nereye geleceği konuşuluyor. Gerekli teknik hazırlıklar yapılıyor. Dışişleri olarak üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.

Öte yandan, Irak heyetiyle askeri işbirliği konularında da alışverişte bulunduklarını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“PKK'nın tüm Irak'tan temizlenmesinde mutabık kaldık. Sadece Sincar yetmez. Burada sadece Bağdat'ın değil Erbil ve Süleymaniye'nin de işin içinde olması gerekiyor. Terör örgütleri en çok Kürt halkına zarar veriyor.”