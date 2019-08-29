ABD’de acil durum ilanı!

HABER MERKEZ

Dorian Kasırgası, doğu Karayip denizi üzerinde Kategori 1 seviyesinde seyrederken ABD'nin Florida eyaletinde acil durum ilan edildi.

Dorian Kasırgası şiddetini artırırken Florida Valisi Ron DeSantis, eyalete bağlı 26 bölgede acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Vali doğu kıyısındaki tüm Floridalıları kasırganın etkilerine karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor" denildi.

DeSantis, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Doğu kıyısındaki Floridalıların bu fırtınayı yakından izlemesi önemlidir. Her Florida sakini, yiyecek, su ve ilaç dahil yedi günlük malzemeye ve felaket durumunda bir plana sahip olmalıdır. Acil durum görevlileriyle Dorian Kasırgası'nı yakından izlemeye devam edeceğim. Eyalet, sahildeki tüm bölgelerin hazırlık faaliyetini desteklemeye hazırdır."

Ulusal Kasırga Merkezi'nden yayımlanan hava raporlarına göre kasırganın şiddeti, pazar günü eyalete ulaştığında 'Kategori 3' seviyesine ulaşacak.

Accuweather'a göre kasırganın hızı 80 mil olarak belirlendi. Windward Adaları'ndaki Barbados ve St. Lucia'yı geçen kasırganın şuan Puerto Rico'nun kuzeydoğu sahilinin hemen uzağında olduğu belirtildi.