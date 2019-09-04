Ortadoğu

İran 7 gemiye el koydu

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İran 7 gemiye el koydu
Hürmüz Boğazı İran Basra Körfezi Gemi İran Devrim Muhafızları Ordusu

HABER MERKEZİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde trol avcılığı yapan 7 balıkçı gemisine el konulduğunu, 24 yabancı uyruklu mürettebatın gözaltına alındığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kenti açıklarında trol avcılığı yapan 7 balıkçı gemisine düzenlenen operasyonla el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, 7 gemideki yabancı uyruklu 24 kişinin de adli işlemleri yapılmak üzere ilgili makamlara teslim edildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan yabancıların uyruklarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İran, daha önce de Basra Körfezi'nde ve Hürmüz Boğazı’nda bazı gemilere el koymuştu.

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