Macron'dan K24’e: Kürdistan Bölgesi’ne geleceğim

K24 - PARİS

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edeceğini söyledi.

K24 muhabirinin “Yeni Başkan ve Başbakan seçen Kürdistan Bölgesi’ne bir ziyaret gerçekleştirecek misiniz?” sorusuna yanıt veren Macron, “Evet, bu yıl sonunda bir ziyaret düzenlemeyi planlıyorum” dedi.

Fransa, 16 Ekim 2017 olayları sonrası Kürdistan Bölgesi ve hükümetinin statüsüne destek veren ilk büyük devlet olmuştu. Paris yönetimi ayrıca, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için girişimde bulunmuştu.

DAİŞ’le mücadelede de Fransız Hava Kuvvetleri Kürdistan Peşmerge Güçleri’ne önemli destek sağladı.

Bir önceki Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande döneminde Başkan Mesud Barzani Paris’i ziyaret etmiş, Hollande de Kürdistan Bölgesi’ne ziyaret gerçekleştirmişti.