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Rusya-Türkiye-İran zirvesi öncesinde ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan çarpıcı bir adım geldi. Esad, genel af ilan etti.

Suriye devlet televizyonu SANA’nın haberine göre Esad’ın bugün ilan ettiği af, belirli şartlar ve koşullar kapsamında 14 Eylül 2019’dan önce işlenen suçları kapsayacak. Haberde, “Belirli şartlar ve koşullar kapsamında 14 Eylül tarihinden önce işlenen suçların af edilmesini öngören yasama kararı resmi gazetede yayınlanmasıyla tarihinden itibaren geçerli sayılmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Af kararına ilişkin koşullar şöyle sıralandı:

İdam cezası, ağır hapis cezasına çevrilecek;

Müebbet hapis cezası 20 yıl hapis cezasına çevrilecek;

Üç ay içinde teslim olan ülke içindeki asker kaçakları aftan yararlanabilecek;

Ülke dışındaki asker kaçakları altı ay içinde teslim olursa af kapsamında tutulacak.

Af kararında kapsam dışı tutulan suçlar ise şöyle sıralandı:

Devlete karşı silahlanmak,

Suriye’ye karşı yabancı devletlerle işbirliği yapmak,

Silahlı gruplara üye olmak,

Uyuşturucu veya silah kaçakçılığından hüküm giymiş olmak.

Esad'ın, Ankara’daki üçlü zirve öncesindeki hazırlıkları da Rusya’yla ele aldığı açıklandı. Suriye Devlet Başkanlığı Basın Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Esad, Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Açıklamada, Esad’ın Ankara’da yapılacak toplantının gündemi konusunda bilgilendirdiği belirtildi. Buna göre Esad, ‘Rusya’nın Suriye’deki savaşı bitirecek olan çözüme ulaşılmasını uzatmak için bölgedeki ve bölge dışındaki bazı ülkelerin oluşturduğu engelleri kaldırmaya yönelik devam eden çabaları’ konusunda da bilgilendirildi.