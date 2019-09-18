Bir belediyeye daha kayyum atandı

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Erzurum'un HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun hapis cezası alması sonrası belediyeye kayyum ataması yapıldı.

Belediyeye kayyum olarak Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu atandı.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun, gözaltına alınması gerekçesiyle Anayasanın 127’nci Maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47’nci Maddesine dayandırılarak İçişleri Bakanlığının onayıyla görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan devam eden savcılık soruşturması, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanması üzerine adli mercilerin talimatı üzerine yakalanarak cezaevine sevk işlemlerine başlanıldığı göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 17 Temmuz 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Karayazı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan verilen 7,5 yıl hapis cezası Yargıtayca onandığı için gözaltına alınan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Dün de Diyarbakır’ın Kulp ilçe belediyesine kayyum atamıştı. 19 Ağustos’ta da Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum ataması yapılmıştı.