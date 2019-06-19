Başkan Barzani Irak İslam Partisi heyetiyle görüştü

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Irak İslam Partisi Genel Sekreteri İyad Samarrai ve beraberindeki parti heyeti ile bir araya geldi.

Başkan Mesud Barzani’nin resmi sitesinde yer alan habere göre, Başkan Barzani, Irak İslam Partisi Genel Sekreteri İyad Samarrai, genel sekreter yardımcıları Suheyb El-Ravi, Reşid Azavi ve politbüro üyesi Nasır El-Ani’den oluşan heyetle görüştü.

Başkent Erbil’de gerçekleşen görüşmede, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, KDP Politbüro Üyesi ve Irak eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ve KDP Başkanlık Konseyi Üyesi Ali Hüseyin de hazır bulundu.

Irak ve bölgede yaşanan siyasi gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, Ninova’da yaşanan sorunlar, Musul’un yeniden inşası ve Musul’da yaşayanların yaşadıkları sorunlar ele alındı.

Terör fikrinin tehlikeleri ve DAİŞ’in yeniden harekete geçme durumunun masaya yatırıldığı görüşmede, tüm siyasi kesimlerin koordinasyon içerisinde olmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

KDP ile Irak İslam Partisi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin kararlaştırıldığı görüşmede, Irak Parlamentosu’nda da iki partinin koordinasyon içerisinde hareket etmesinin üzerinde duruldu.