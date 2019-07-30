‘Trump asker çekmeyi planlıyor’

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Trump’ın 2020 başkanlık seçimlerine kadar Afganistan’daki asker sayısını azaltmak istediğini söyledi.

Amerikalı diplomatlar aylardır Taliban’la, Afganistan’ın terör gruplarına güvenli bir sığınak haline gelmemesi gibi bir dizi güvenlik güvencesi verilmesi karşılığında yabancı güçlerin Afganistan’dan çekilmesi için bir takvim konusunda uzlaşı sağlamak amacıyla görüşme yürütüyor. Görüşmelerin önümüzdeki ay yeniden başlaması bekleniyor.

ABD ve Taliban’ın müzakerelerin yeniden başlamasına hazırlandığı bir dönemde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan açıklama geldi. Pompeo, Trump’ın ABD’de 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Afganistan’daki asker sayısını azaltmak istediğini söyledi.

Trump’ın 2017 yılı Ağustos ayında açıkladığı Güney Asya stratejisi, Taliban’ı Kabil hükümetiyle barış müzakerelerine zorlamak amacıyla ABD askerlerinin ucu açık şekilde bölgede kalmaya devam etmesini öngörüyordu.

Başkent Washington’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya 2020 başkanlık seçimleri öncesinde Afganistan’da asker sayısında bir azalma bekleyip beklemediği soruldu. Pompeo, “ABD Başkanı’ndan aldığım direktif bu yönde” dedi.

Pompeo, “Bu konuda net. Bitmek bilmeyen savaşları sonlandırın, asker sayısını azaltın. Sadece bizim asker sayımız değil. Bölgede muharip güçlere genel olarak ihtiyacın azalmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı. Taliban ile yürütülen görüşmelerin Afganistan’da 18 yıldır devam eden savaşı sonlandıracağı konusunda iyimser olduğunu da ifade etti.

Mike Pompeo, “Ülkelerini geri almalarını ve bizim için de yılda milyarlarca doları bulan giderlerin azalmasını istiyoruz” diye konuştu.

2 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

NATO önderliğindeki Kararlı Destek Misyonu tarafından yapılan açıklamada Kandahar’da iki ABD askerinin öldüğü belirtildi.

Adını vermeyen ABD’li bir yetkili, saldırının ABD ve NATO askeri jargonu içinde “Yeşil berelilerin mavi berelilere saldırısı” olarak nitelenen, Afgan güvenlik güçlerine ait üniforma giyen saldırganlar ya da Afgan ordusundan askerlerin ABD ya da koalisyon güçlerine ateş açtığı saldırı kategorisinde olduğunu söyledi.

Kandahar’daki son saldırıyla birlikte bu ay Afganistan’da hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı 3’ yükseldi. 2019 yılında Afganistan’da hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı da en az 11.

Afganistan’da ABD liderliğinde yürütülen NATO misyonu kapsamında yaklaşık 14 bin ABD askeri görev yapıyor. ABD askerleri Afgan güçlerini eğitiyor, danışmanlık veriyor ve terörle mücadele operasyonları yürütüyor.

ABD ve Taliban arasındaki görüşmelere karşın ülkede şiddet olayları devam ediyor.

Pazar günü Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Eylül ayındaki seçimlerde başkan yardımcısı adayı olan Emrullah Salih’in başkent Kabil’deki ofisine yönelik intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi. (Kaynak: VOA)