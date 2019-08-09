Büyük deniz canlılarında yüzde 88'lik düşüş gözlemlendi

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Büyük deniz canlılarının 1970’teki sayılarıyla 2012 yılı arasındaki sayıları arasında yüzde 88'lik bir düşüş gözlemlendi.

Leibniz Tatlı Su Ekolojisi Enstitüsü'ndeki bilim insanları, dünya üzerindeki 126 tatlı su faunası türünü inceleyerek uzun bir süre birikmiş veriler aracılığıyla bu verilere ulaştı.

Söz konusu verilerde, 1970'ten 2012 yılına kadar büyük deniz canlılarındaki azalmanın yüzde 88 oranında olduğu gözlemlendi.

Araştırmaya göre mersin balıkları, somon cinsleri ve devasa kedi balıklarının türlerindeyse 94'lük bir düşüş gözlemlendi.

Araştırmanın başyazarlarından Sonja Jahnig, "Araştırmanın sonuçları son derece ciddi ve bilim insanlarının korkularını da doğrular nitelikte" açıklamasında bulundu.

Nehirlerin ve göllerin kötüye kullanımı; balıkların etleri, derileri ve yumurtaları nedeniyle yapılan bilinçsiz avlar büyük deniz canlılarının sayısındaki azalmanın birincil nedeni olarak gösteriliyor. (Kaynak: Phys, Webtekno)