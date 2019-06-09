Hamaney’den yüzlerce tutukluya af

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İran Dini Lideri Ali Hamaney, ülkesinde tutuklu bulunan yüzlerce tutuklu için af kararı çıkarırken yüzlerce tutuklunun da cezasını hafifletti.

İran’ın resmi haber ajansı İRNA’da yer alan habere göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla İran Dini Lideri Ali Hamaney tarafından yüzlerce tutuklu hakkında af kararı çıkartıldı.

Hamaney’in İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi’nin önerisi üzerine af kararını verdiği kaydedilirken, af edilen veya cezası hafifletilen mahkumların sayısının 691 olduğu ifade edildi.

Cezası hafifletilen mahkumlara genel mahkeme, devrim mahkemesi ve askeri mahkeme tarafından ceza verildiği vurgulanırken, söz konusu cezaların nedeninin genel olarak mali nedenler olduğu bildirildi.

Hamaney, geçtiğimiz Şubat ayında da devrimin 40'ıncı yıl dönümü dolayısıyla yaklaşık 50 bin mahkumun cezasının hafifletilmesi ya da affedilmesine onay vermişti.

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesinin 11'inci fıkrasına göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her yıl devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.