ABD’den Doğu Akdeniz tasarısına onay

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ABD Senatosu Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı tasarısına onay verdi.

ABD Senato Dışişleri Komitesi tarafından kabul edilen tasarı, ABD, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında enerji işbirliğini koordine edecek bir ABD-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulmasını öngörüyor.

Tasarıda ayrıca, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini alma planından vazgeçmemesi durumunda F-35’lerin sevkiyatının son bulacağı şartının da yer aldığı belirtiliyor.

Tasarı, Ankara’nın Doğu Akdeniz’e ikinci bir sondaj gemisi göndermesinin ardından geldi.

Tasarıya göre ayrıca; Kıbrıs’a silah satışı ile ilgili kısıtlamalar kaldırılacak, Yunanistan’a 3 milyon ABD Doları tutarında askeri doğrudan yardım yapılacak ve 2020-2022 yılları arasında mali dönemlerinde Yunanistan ve Kıbrıs’a Uluslararası Askeri Eğitim yardımı yapılacak.

DOĞALGAZ KRİZİ

Türkiye ve Kıbrıs arasında Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.

Kıbrıs, bölgenin kendi karasuları içinde olduğunu iddia ederek sondaj faaliyetlerinin egemenlik haklarını çiğnendiğini savunuyor. Türkiye ise aksini öne sürüyor ve sondaj gemisiyle arama çalışmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili Türkiye’yi sürekli uyaran Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yaptığı son açıklamada ‘Ankara’nın sondajı aklından bile geçirmemesi gerektiğini’ söylemişti.

TÜRKİYE’YE F-35 ŞARTI

Öte yandan ABD’nin tasarısında Ankara ile Washington arasında kriz yaratan S-400 alımı da yer aldı.

Buna göre, Türkiye S-400 hava savunma sistemi alma planından vazgeçmediği sürece ABD kanunları hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye F-35 sevkiyatı yapılmayacak.

Ayrıca, Kongre’ye "Rusya’nın ve bölgedeki diğer ülkelerin faaliyetlerine karşı" bilgi verilecek.