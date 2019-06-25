Erdoğan’dan Öcalan ve S-400 açıklaması

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İmralı'daki terörist başının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve bununla ilgili değerlendirmeler, örgüt içinde hem iç politikada hem de bölge politikalarında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktığının işaretidir" dedi.

İstanbul seçimi sonrası toplanan AK Parti’nin grup toplantısında konuşan Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nu bir kez daha tebrik etti ve milletin mesajını alarak eksiklerini gidereceklerini söyledi.

Erdoğan, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mektubu etrafında dönen tartışmalarla ilgili "İmralı'daki terörist başının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve bununla ilgili değerlendirmeler, örgüt içinde hem iç politikada hem de bölge politikalarında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktığının işaretidir” ifadelerini kullandı.

S-400 MESAJI: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

“S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz” diyen Erdğan, şunları kaydetti:

“Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı seçeneklere de kapımız daima açık olmuştur. Türkiye bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir. S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili konudur ve bundan geri adım atmayacağız.

Çin ve Amerika arasında süren ticaret savaşını herkes için kazanca dönüştürecek tüm girişimlere destek veriyoruz. Dünya çapında İslam'a Müslümanlara ve Türklere karşı yürütülen husumet politikalarına en gür sada ile karşı çıkmaya devam ediyoruz.”