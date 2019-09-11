ABD'li komutanlar Urfa'da

Hasan KÖSEN/URFA

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Urfa’da bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ndeki temaslarını tamamladı.

Rojava’da oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge’ kapsamında dün Türkiye Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret ederek çeşitli görüşmeler yapan Korgeneraller Stephen Twitty ve Thomas Bergeson ile beraberindeki ABD heyeti, bugün de Akçakale ilçesinde temaslarda bulundu.

ABD heyeti, ilçedeki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda oluşturulan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) heyetiyle görüşme yaptı.

Korgeneraller Stephen Twitty ile Thomas Bergeson, buradaki temaslarının ardından şehir merkezine geçti.

Sınır bölgesinden bildiren K24 muhabiri, heyetin temasları esnasında geniş güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.

'GÜVENLİ BÖLGE' PLANI

Türkiye Savunma Bakanlığı, 13 Ağustos'ta ABD'li altı kişilik bir heyetin Urfa’ya gittiğini ve altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını bildirmişti.

ABD ile Türkiye arasında Rojava’da kurulacak ‘güvenli bölge’ için şu kararların alındığı ifade edilmişti:

-Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması.

-Bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması.

-Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması.