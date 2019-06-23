YSK Başkanı Güven’den açıklama

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YSK Başkanı Güven, "Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacaktır" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu.

Sadi Güven’in açıklamaları şöyle:

“Seçim sonuçlanmıştır. 31.342 sandıkta oy kullanma hakkına sahip 10 milyon seçmen oylarını kullanmıştır. Bugün yapılan seçim sükunet içerisinde geçmiştir. Sandık kurullarınca sayım döküm işlemlerince tutulan sayım döküm cetveli ilçe seçim kurullarında tanzim edilmektedir. İlçe seçim kurullarımız bu tutanakları tarayarak sisteme girmektedirler.

İlçe seçim Kurulları'nın sisteme girdiği seçim sonuçları YSK'ya geldiği anda eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte 2014'ten beraber ıslak imzalı olarak vatandaşlarımıza internetten sunulmaktadır.

Bu seçim sonuçları da vatandaşlarımıza açılacaktır.

YSK, sandık kurulları ile sonuçları alt alta koyup toplamak suretiyle seçim sonuçlarını açıklamaktadır. Seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Biraz önce sisteme baktım resmi olarak tanınan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında. 19 bin sandık taranmış durumdaydı. Yarım saat içinde tüm sandıklar işlenmiş olacak. Sandık sonuçları bizim sonuçlara düştüğü anda, aynı anda veri alma hakkı bulunan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Biz hangi veriye sahipsek siyasi partiler de o veriye sahip olacaktır.

Resmi rakamları sizlerle paylaşamıyorum.”