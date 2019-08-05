Hong Kong haftaya genel grevle girdi

HABER MERKEZİ

Asya'nın finans merkezi Hong Kong haftaya genel grevle başladı.

Protestocuların yollarda, istasyonlarda ve havalimanında barikat kurup araçları engellemesiyle, Çin'in yönetimindeki özerk bölgede ulaşım durma noktasına geldi.

Zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına tepki olarak başlayan, daha sonra hükümet karşıtı gösterilere dönüşen ayaklanmalarda, eylemciler de güvenlik güçleri de geri adım atmamakta kararlı.

Hafta sonu boyunca sokaklarda eylemlerine devam eden aktivistler, bu sabah mesai saati başlamadan yollarda ve tren istasyonlarında araçların çıkışını engelledi, toplu ulaşım hatları durdu.

Protestocuların direnişiyle kent zorunlu greve gitti. Havalimanı servisleri askıya alınırken en az 200 uçak seferi iptal edildi, yolcular mahsur kaldı.

Adanın merkezine çıkan ana arterlerde trafik felç oldu, uzun araç kuyrukları oluştu.

Genel grev çağrısı yapanların aktardıklarına göre bugün onlarca sektörden 15 bine yakın kişinin iş bırakma eylemine katılması bekleniyor.

Gece boyunca sokaklardan ayrılmayan protestocularla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Polis, kalabalık grupları göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalıştı, en az 44 kişi gözaltına alındı.

Geçen hafta da 44 kişi 'ayaklanma çıkarma' suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı.

HONG KONGLU LİDERDEN AÇIKLAMA

Protestocuların istifasını istediği Hong Konglu lider Carrie Lam'dan iki hafta aradan sonra açıklama geldi.

Eylemlerin aşırı derecede tehlikeli boyutlara sürüklendiğini söyleyen lider, mevcut durumun Asya'nın finans merkezini dönüşü olmayan bir yola soktuğunu ve kentin ekonomisinin yara aldığını ifade etti. İstifa çağrılarına kulak tıkayan Carrie, hükümetin asayişi korumakta kararlı olduğunu da vurgulayarak eylemcileri uyardı.

Protestoların amacını aştığını da söyleyen politikacı, eylemleri 'yasa dışı' olarak tanımladı.

Hükümetin polisi günah keçisi olarak kullandığını söyleyen 49 yaşındaki bir eylemci ise, "Hong Kong'un sahip çıktığı özgürlükleri kaybetmektense bugün biraz para kaybetmesi çok sorun yaratmaz" diyerek neden eylemlere katıldığını özetledi.

Eylemlerin gün boyunca sürmesi bekleniyor.