Irak İl Meclisi seçimleri 2020’de

HABER MERKEZİ
Irak Yüksek Seçim Komisyonu, İl Meclisi seçimlerinin tarihini 20 Nisan 2020 olarak belirledi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Irak Yüksek Seçim Komisyonu Üyesi Hazim Rideni, 20 Nisan 2020’de İl Meclisi seçimlerinin yapılacağını bildirdi.
Irak İl Meclisi seçimleri son iki yıldır gerçekleştirilemiyordu.
Irak'ta 12 Mayıs 2018’de yapılan genel seçimlerde, Sadr öncülüğündeki Sairun Koalisyonu 54 sandalye elde ederek birinci olmuştu.
Sadr'ı Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu 47, Abadi'nin Zafer Koalisyonu ise 39 sandalye ile takip etmişti.
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