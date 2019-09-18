ABD’den YPG ve ‘güvenli bölge’ açıklaması

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ABD DAİŞ ile Mücadele Görev Gücü Direktörü Chris Maier, “Bizim şu anda yapma konusunda kararlı olduğumuz şey YPG'nin oradan çıkarılması ve bunun nihayetinde bir güvenlik boşluğuna yol açmamasını sağlamaktır” açıklamasında bulundu.

Maier, Pentagon'da düzenlenen brifingde, Türkiye ile ABD arasında Rojava’da oluşturulacak ‘güvenli bölge’ planına ilişkin soruları yanıtladı.

Bölgedeki ortak çalışmalara değinen Maier, iki ülke güvenlik güçlerinin havadan ve karadan devriye faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.

Halk Savunma Birlikleri’nin (YPG) bölgedeki varlığına ilişkin bir soruya yanıt veren Maier, yönetişim unsurlarının, konsey ve çeşitli güçlerin, o alanda faaliyet gösterdiğini belirtti.

"Bizim şu anda yapma konusunda kararlı olduğumuz şey, YPG'nin oradan çıkarılması ve bunun nihayetinde bir güvenlik boşluğuna yol açmamasını sağlamaktır” diyen Maier, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla orada YPG'li olmayan diğer güçler var. Bunlar kalıcı güvenlik mekanizmasının parçası olacaklar. Bu da nihayetinde orada daha fazla askeri güç gerektirebilir ki bunu Türkiye ve diğerleri ile çözmemiz gerekecek."

Maier, ABD’nin Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) DAİŞ’le mücadele kapsamında ortaklığının devam ettiğini belirterek, "DSG’ye faaliyetlere uygun silah ve ekipman sağlamaya devam ediyoruz, ancak bunlar spesifik olarak DAİŞ ile mücadeleye yöneliktir” dedi.

Bu konuda şeffaf olduklarını söyleyen Maier, sağlanan ekipman ve silahlara ilişkin bilgileri her ay Türkiye ile paylaştıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güvenlik mekanizmasının temel amacı, hem Türkiye ile müşterek bir çalışma vasıtasıyla onların güvenlik kaygılarını çözmek, hem de DSG’nin güvenliğini sağlamaktır. Bizim onlarla (DSG) ilişkimizin geçmişi de orada amacımızın DAİŞ ile mücadele olduğunu onlara yeni riskler getirmek olmadığını gösteriyor. Bununla şunu kastediyorum, siperlerin kaldırılması, Suriye'nin kuzeydoğusundaki halkın daha az güvende olduğu anlamına gelmemeli. Çünkü Türkiye ile çalışırken, Türkiye'nin Suriye'ye girme fikrinin önemli ölçüde gerilediği konusunda ikna olduk."

TÜRKİYE İLE ABD MUTABAKATININ SONRAKİ ADIMI

‘Güvenli bölge’ mutabakatının bir sonraki adımının ne olacağına ilişkin bir soruyu ise Maier, "Şu anda bu sürecin ilk günlerinde sayılırız. Ağustos sonundan bu yana uygulanmaya başladı. Burada kullanacağım ifade, (sonraki adım olarak) yaptığımız faaliyetleri daha da yoğunlaştırmak olacak diyebilirim. Bu alanda zaten 5 hava keşif uçuşu, müşterek devriyeler, siperlerin yıkılması gibi birçok askeri faaliyet gerçekleştirdik. Bu zaman alacak bir süreç, dolayısıyla aşağı yukarı aynı şeyleri göreceksiniz" diye yanıtladı.

Ankara ile Washington arasında bu anlaşma konusunda bir güven sorunu olup olmadığına ilişkin soru üzerine Maier, Türkiye'nin, 70 yıldan uzun süredir ABD ile müttefiklik ilişkisi içinde bulunduğunu belirterek, bu süreçte iki ülkenin karşılıklı güvene dair oldukça deneyimli olduğunu dile getirdi.

GÜVENLİ BÖLGE PLANI

Türkiye Savunma Bakanlığı, 13 Ağustos'ta ABD'li altı kişilik bir heyetin Urfa’ya gittiğini ve altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını bildirmişti.

ABD ile Türkiye arasında Rojava’da kurulacak ‘güvenli bölge’ için şu kararların alındığı ifade edilmişti:

-Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması.

-Bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması.

-Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması.