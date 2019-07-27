Göç Örgütü: Bu yıl Akdeniz’de 686 göçmen öldü

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Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) son rakamlarına göre bu yıl Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmen ve sığınmacılardan 686'sı kıtaya ulaşamadan Akdeniz sularında can verdi.

IOM, Avrupa'ya bu yıl Akdeniz'den 36 bin 670 göçmen ve sığınmacı geçtiğini açıkladı. Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı örgüt, geçen seneye göre Avrupa'ya Akdeniz üzerinden girişlerin yüzde 35 azaldığını duyurdu.

IOM rakamlarına perşembe günü Libya açıklarında 100 göçmenin boğularak ölmesiyle sonuçlanan kazanın dahil olmadığını belirtti.

IQM bu yıl Akdeniz'den Güney Amerika'ya kadar dünya genelinde 1442 göçmenin 'umuda yolculuk'ta hayatını kaybettiğini belirtti. Geçen yılın bu döneminde dünya genelinde bu sayı 3 bin 65'idi. Akdeniz'de ise 1508 göçmenin hayatını yitirdiği kayıtlara geçti.

EN FAZLA GİRİŞ YUNANİSTAN’DAN

Yunanistan Akdeniz üzerinden Avrupa'ya göçmen ve mülteci girişinin en çok görüldüğü ülke oldu. IOM'nin 2019'un başından 24 Temmuz'a kadar oluşturduğu verilere göre Yunanistan'dan Avrupa'ya 17 bin 991 kişi giriş yaptı.

IOM'nin verilerine göre Avrupa'da 'mülteci krizinin' yaşandığı 2015 yılında Yunanistan'a denizden 853 bin 650 göçmen giriş yapmıştı.

Geçen yılın birincisi İspanya'dan ise 12 bin 443 kişi bu sene kıtaya ulaştı. Avrupa'ya Akdeniz'den göç güzergahlarından olan İtalya'ya 3 bin 552, Malta'ya 1443, Kıbrıs'a ise 1241 göçmen ulaştı.