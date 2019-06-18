NATO’dan S-400 açıklaması: F35’le yan yana olmaz

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NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, "S-400'lerle F-35'leri yan yana konuşlandırmayacağız" dedi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alma kararı nedeniyle ABD ile yaşadığı kriz tırmanırken, NATO’dan ‘yatıştırıcı’ bir açıklama geldi.

NATO’nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, sorunun diyalogla çözülmesi çağrısında bulundu.

Paris Havacılık Fuarı’nda konuşan Wolters, “S-400’lerle F-35’leri yan yana konuşlandırmayacağız” çıkışı yaptı; bununla birlikte, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı vekili Patrick Shanahan’ın önümüzdeki hafta Brüksel’de yapılacak NATO savunma bakanları zirvesinde biraraya gelme ihtimali olduğunu hatırlattı.

ABD’li komutan, “Ayrıntılar üzerinde Bakan Akar ve Bakan Shanahan arasında diyalog olduğunu biliyorum. Hatta, önümüzdeki hafta bir görüşme fırsatı olabilir” diye konuştu.

Wolters, ABD ile Türkiye arasındaki askeri ilişkilerin “kesinlikle, olumlu bir biçimde hâlâ sağlam olduğunu” da sözlerine ekledi.