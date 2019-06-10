Neçirvan Barzani’nin yemin töreni bugün

K24 - ERBİL

Neçirvan Barzani, bugün düzenlenecek törende yemin ederek, resmen Kürdistan Bölgesi Başkanlığı görevine başlayacak.

28 Mayıs’ta Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan oylamada Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilmişti.

K24’ün edindiği bilgiye göre; Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Irak Parlamentosu Grup Başkanları; Falih Feyaz, Hadi Amiri, Usame Nuceyfi, İyad Allavi başta olmak üzere birçok Iraklı siyasetçi yemin törenine davet edildi.

ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, Japonya ve İran büyükelçileri de törene davet edilenler arasında yer alıyor.

Tören, şu sıralamayla yapılacak:

1-Şehitler için bir dakikalık saygu duruşunda bulunulması, ardından Kürt ulusal marşı Ey Reqîb ile Irak ulusal marşının okunması,

2-Neçirvan İdris Barzani’nin Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilmesi kararının okunması,

3-Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan İdris Barzani’nin yemin etmesi,

4-Katılımcılardan bazılarının konuşma yapması,

5-Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan İdris Barzani’nin konuşması.