Tüm zamanların ‘en hızlı’ yanardağ patlaması yaşandı

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İzlanda’nın Borgarhraun yanardağında, bu zamana kadar görülmüş en hızlı patlama yaşandı

Nature Geoscience dergisinde yayımlanan haber, 7 bin ila 10 bin 500 yıllık Borgarhraun yanardağının magmasının 10 gün içerisinde 24 kilometre yolu kat ettiğini belirtti.

Şu anda magmatik olayların çitası olarak görülen patlama, volkan patlamalarının nasıl gerçekleştiği ve ne şekilde önlenebileceğine dair büyük bir araştırma malzemesini de araştırmacılara sunuyor.

Londra'nın Doğal Tarih Müzesi'nde magmatik petrolog olan Chiara Petrone, tüm magmaların farklı bir hikâyesi ve farklı bir karakteri olduğunu belirtti.

Bu magmanın ne kadar hızla hareket ettiğini tespit etmek isteyen bilim insanları, donmuş lavların içerisinde hapsolan kristalleri araştırdı. Mevcut fiziksel ve kimyasal yapı özellikleri, oluştukları alanlardaki yöntemlere uyum göstermedi. Bu da uzmanların zamanla gerçekleşen değişimi görmelerini kolaylaştırdı.

Cambridge Üniversitesi'nde magmatik petrolog olan Euan Mutch ve meslektaşları, Clinopyroxene isimli minerali yakından inceledi. Basınca karşı hassas yapılı olan bu mineral (derinlik arttığı zaman basınç da artacağı için) araştırmacıların derinlik hesaplamalarında kullanıldı.

Doğal barometreler olarak görülen bu mineraller, 15 mil (24 kilometre) yol kat ettiklerini de araştırmacılara göstermiş oldu. (Kaynak: National Geographic, Webtekno)