Ticaret savaşlarında yeni perde: Trump’tan Fransa talimatı

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ABD Başkanı Donald Trump Fransız Meclisi tarafından büyük teknoloji şirketlerine uygulanması planlanan yeni verginin araştırılması emrini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump üst düzey ticaret yetkililerine, Fransa'nın büyük teknoloji firmalarına yeni vergi getirmesi planını araştırması için görev verdi.

İngiliz gazetesi Financial Times'ın haberine göre ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer Fransa'da ABD şirketlerini haksız bir şekilde hedef alan dijital hizmetler vergisi konusunda soruşturma yapılacağını belirtti.

Gazetenin soruşturma üzerine çalışan bir kişiye dayandırdığı bilgiye göre, olası vergi artışı Amerikan tarafından da Fransız markası şarap ve arabaya gelecek vergi artırımlarına neden olacağı için her iki taraf da öncelikle müzakere yolunu tercih etmesi gerektiğine işaret ediyor.

ABD'nin yasa konusunda çok endişeli olduğunu söyleyen Lighthizer, "Başkanın direk emri ile geçmesi planlanan yasanın ayrımcılık içerip içermediği, makul olup olmadığı ve Amerikan ticaretini kısıtlayıp kısıtlamayacağını araştıracağız" dedi.

FRANSA'DAN YENİ VERGİ

Fransız Parlamentosu’nun bugün oylamayı planladığı vergi ile Fransa, cirosu küresel ölçekte 750 milyon euro, Fransa içinde de 25 milyon euro olan teknoloji şirketlerine yüzde 3 oranında vergi uygulayacak.

Eğer yeni vergi yasalaşırsa aralarında Amerika, Çin, Almanya, İspanyol ile İngiltere’den dev şirketlerin etkilenmesi bekleniyor.