SUDAN - ‘Sivil itaatsizlik’ eylemleri yayılıyor

HABER MERKEZİ

Afrika ülkesi Sudan’da sivil hükümet taleplerini kabul etmeyen orduya karşı düzenlenen ‘sivil itaatsizlik’ hareketi sonrasında ülkede yaşam durma noktasına gelirken, Askeri Geçiş Konseyi ise greve katılma kararı alan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi’nin sivil hükümete geçiş taleplerine kayıtsız kalması üzerine dün düzenlenen genel grev ülkede hayatı durma noktasına getirdi.

Sudan Odalar Birliği’nin ülkede genel grev kararı almasına dün birçok meslek birliği olumlu yanıt verdi. Öğretmenler Komitesi, Gazeteciler Ağı, Mühendisler Birliği, Veterinerler Birliği, Avukatlar Demokratik İttifakı ve Eczacılar Merkez Komitesince, dün başlayan sivil itaatsizlik eylemine geniş katılım sağladı. Ülkede hafta başlangıcı olan pazar günü on binlerce çalışan evinden dışarı çıkmadı.

PİLOTLAR DA GREVDE

Sivil itaatsizlik eylemlerine Hartum Uluslararası Havalimanı çalışanları ile pilotların da katıldığı belirtildi. Birçok bölgeden otobüs seferinin durduğu, ancak bazı bölgelerde özel araçlarla ulaşımın sağlandığı aktarıldı. Sudan Odalar Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Sivil itaatsizlik ve genel grevle sağlanacak barışçıl direniş askeri konseyi devirme ve yerine sivil geçiş hükümeti geçirmenin en hızlı ve en etkili yoludur” ifadesi yer aldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Meslek örgütlerinin genel grev başlatmasından hemen önce harekete geçen askeri cunta, banka, havaalanı ve elektrik işçilerinden onlarca kişiyi gözaltına aldı. Sudan Odalar Birliği, grev kararı sonrası görevdeki Askeri Geçiş Konseyi’nin çalışanların greve katılmaması konusunda tehdit ettiğini duyurdu.

Sudan’ın başkenti Hartum’da yaklaşık iki aydır sivil hükümete geçiş talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericilere liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, 3 Haziran’da Askeri Geçiş Konseyi ile müzakereleri durdurarak, süresiz, kapsamlı sivil itaatsizlik ve grev çağrısı yapmıştı.

MÜZAKERELER TIKANDI

Sudan’da Aralık 2018’de başlayan eylemlerin ardından Nisan 2019’da 30 yıllık Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in ordu tarafından görevden indirilmesiyle ordu ve sivil toplum örgütleri arasında yeni yönetim için müzakereler başlamıştı.

Sivil yönetim talebindeki eylemcilerin liderleri ve generallerin bir araya gelmesiyle ülkede üç yıl içinde sivil bir yönetime geçilmesi konusunda fikir birliği sağlansa da en yüksek merci olan konseydeki çoğunluk üzerinde anlaşmazlık yaşanmıştı.

Sudan ordusu, konseyde çoğunluğun askerde olması gerektiğini savunurken, protestoculara liderlik eden çatı oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri çoğunluğun sivillere geçmesini savunuyor.