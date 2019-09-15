Neçirvan Barzani ‘Ezidi Soykırımı Günü’ kararını imzaladı

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 3 Ağustos’un “Ezidi Soykırımı Günü” olarak kabul edilmesi kararını imzaladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından imzalanan kararda, terör örgütü DAİŞ tarafından Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde Ezidilere karşı uyguladığı katliamların soykırım ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar niteliğinde olup uluslararası suçlar kapsamında olduğu belirtildi.

Kararda, soykırım kurbanlarının verilecek tazminatın sorumluluğunun Irak Federal Devleti’nin sorumluluğunda olduğu kaydedildi.

Kürdistan Parlamentosu, 3 Ağustos tarihini “Ezidi Soykırımı Günü” olarak ilan etmişti.

Kürdistan Parlamentosu’nda 3 Ağustos’ta gerçekleştirilen oturumda, 3 Ağustos tarihinin Ezidi Soykırımı Günü olarak kabul edilmesiyle ilgili tasarı görüşülmüştü.

Soykırım kurbanlarının tazmin edilmesiyle ve tahrip edilen yerleşim yerlerinin yeniden inşasıyla ilgili birkaç maddeyi kapsayan tasarı, oy birliğiyle kabul edilmişti.

Dünya, 3 Ağustos 2014 yılında Şengal’de yaşanan ve “73’üncü Ferman” olarak nitelenen, binlerce Ezidi Kürt kadın ve çocuğun feryadıyla sarsılmıştı.

Haziran 2014 yılında Irak’ta Musul’un merkezini oluşturduğu Ninova vilayetini ele geçiren terör örgütü DAİŞ, 3 Ağustos’ta Şengal’e saldırmıştı.

Şengal merkez ve bağlı köy ve beldelerde katliam gerçekleştiren DAİŞ’liler, 7 bin dolayında Ezidi Kürt’ü kaçırdı.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılmasından sonra, katledilen kişilere ait toplu mezarlar ortaya çıktı.

DAİŞ’in kaçırdığı kişilerin yarısı kurtarılırken, halen diğer kişilerin akıbeti bilinmiyor.

Kürdistan Bölgesi yönetimi, Ezidi Kürtlere yönelik katliamın soykırım olarak tanınması için Irak nezdinde ve uluslararası düzeyde girişimlerini sürdürüyor.