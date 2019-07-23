Kürt yazar ve sanatçılardan İmamoğlu’na çağrı

Ercan Dağ - İSTANBUL

İstanbul’da yaşayan Kürt sanatçı ve yazarlar, büyükşehir belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen kültürel programlar ile sanatsal etkinliklerde Kürt dili ve kültürüne yer verilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulundu.

Yüz yıl önce Kürtçe dergi ve gazetelerin yanı sıra birçok yazılı basının merkezi konumunda olan İstanbul, zamanla dünyada Kürt nüfusunun en fazla olduğu kent oldu. Bazı araştırmalara göre kentte 6 milyona yakın Kürt yaşıyor.

İstanbul’da 27 yıldır Kürtçe edebi ve kültürel içerikte yayınlar yapan Nûbihar Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Çevik K24’e yaptığı açıklamada, yerel seçim öncesi Kürt dili ve kültürü ile ilgili verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Belediye bünyesinde gerçekleştirilen tiyatro oyunları içerisinde Kürtçe tiyatrolara yer verilebileceğini belirten Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“6 milyon kadar Kürt’ün yaşadığı bir şehirde büyükşehir ve 39 ilçe belediyelerine bağlı kütüphanelerde neden Kürtçe eserler bulunmaz? Kütüphanelerde Kürtçe tarihi, edebi ve benzeri diğer içerikte kitapların bulunması elzemdir. Çok sayıda Kürt sanatçı ve tiyatroculara sanatlarını icra edebilmesi için yerel yöneticilerin her türlü desteği vermekten kaçınmaması aksine teşvik etmeleri gerekir. Zaten kültür ve sanat alanında yapılan bu talepler için özel bir yasa çıkarılması gerekmiyor, bu tamamen belediye başkanının inisiyatifinde. Aynı zamanda Kürtlerin de kültürel ve sanatsal olan ortak talepleri için bir araya gelip kollektif bir çalışma yürütebilmesi çok önemli.”

İstanbul’da bütün sanatsal etkinliklerin düzenlenebileceği bir Kürt Kültür Sanat Merkezi kurulmasının ihtiyaç olduğunu söyleyen yazar Mehmet Dicle de, Kürt Edebiyatı için panel ve seminerlerin düzenlenebilmesine olanak sağlanmasının yanı sıra Kürt çocuklarının yoğun yaşadığı bölgelerde anadil ile eğitim veren kreşler açılmasının önemli bir hizmet olacağını ifade etti.

Büyükşehire bağlı İSMEK çatısı altında Osmanlıca, Farsça, İngilizce, Arapça gibi birçok dilin öğretildiğini fakat öğretilen diller arasında Kürtçe’nin olmadığına dikkati çeken Dicle, bunun için de Kürtçe dil kursu açılması yönünde çağrıda bulundu.

Belediye tarafından organize edilen konserlerde şehirde yaşayan milyonlarca Kürt’ün kendi anadilinde şarkılar duymasının temel bir hak olduğunu belirten Dicle, bu alanda izlenecek politikanın, yerel yönetimin Kürt halkına karşı samimiyetini de ortaya koyacağını kaydetti.

İmamoğlu’nun farklı kültürlere karşı yaklaşımının hoşgörülü olduğunu düşünen Müzisyen Diljen Roni ise, İstanbul’da seçilmiş tüm belediye başkanlarının sanatsal etkinliklerde ve benzeri diğer programlarda Türkçe’ye yer verdiği kadar Kürtçe’ye de yer vermesi gerektiğini vurguladı.

Sanatın farklı kültürden insanları birbirine yakınlaştırdığını belirten Roni, şunları kaydetti:

“İstanbul birbirinden farklı birçok kültürü barındırıyor ve renkli bir şehir. Şehrin çok renkliliğinin resmi sahnelere de yansıtılması gerekiyor. Sanatsal organizasyonlarda çok dilli aktiviteler yapılması insanları birbirine uzaklaştırmaz aksine daha fazla yakınlaştırır. Kürt tiyatrosu, edebiyatı, müziği ve sanatı ne kadar çok sahnelerde yer edinirse farklı kültürlerin tanınmasına ne kadar çok olanak sağlanırsa insanların birbirine bağlılığı daha fazla artacak ve bu birtakım önyargıların da kırılmasına vesile olacaktır.”