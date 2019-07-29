Kılıçdaroğlu: Kürt sorunu raporunu güncelliyoruz

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu raporunu güncellemeye başladıklarını söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin Afyon Sandıklı’da gerçekleştirilen belediye başkanları çalıştayını ve gündemi gazetecilere değerlendirdi.

Kürt sorunu raporunu güncellemeye başladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Daha önce ’22 Soru 22 Cevap’ diye Kürt sorunuyla ilgili yaklaşık üç dört yıl önce hazırladığımız bir raporumuz vardı. Yine benzer şekilde arkadaşlarımız gelişen olayları da dikkate alarak ’22 Soru 22 Cevap’ı güncellemek istiyoruz. Onunla ilgili çalışma var” dedi.

Kılıçdaroğlu, erken seçim tartışmalarıyla ilgili “Türkiye’nin çok ağır bir ekonomik bunalımdan geçtiğini artık hepimiz kabul ediyoruz. Böyle bir ortamda seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Krizden çıkışın iki ekseni olduğunu belirten CHP lideri, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“Birinci israfı durduracağız. İkincisi Türkiye, üreten Türkiye olacak. İsrafı durdurmak çok kolay. Çünkü devlet tamamen bir israf organizasyonuna dönmüş durumda. AK Parti iktidar olmadan önce şunu söylüyordu: Ankara’nın bütün büyük binalarında bakanlıklar, nasıl oluyor bu diyordu. Bugün gelin bakın mevcut bakanlık binaları yetmedi, neredeyse her genel müdürlüğe ayrı bir bina yaptılar, hepsi de kiralık. Bir devletin kendisine bina yapacak parası mı yok Allah aşkına? Bunların tamamını bitireceğiz.”