Kürt ve İngiliz siyasetçiler Londra’da bir araya geldi

K24 - LONDRA

Kürt ve İngiliz siyasetçiler, Kürdistan Bölgesi ve İnglitere ilişkilerinin Mesrur Barzani başbakanlığındaki yeni hükümet döneminde daha da gelişeceğini belirtti.

Kürt ve İngiliz siyasetçiler, İngiltere’nin başkenti Londra’da Kürdistan Bölgesi İngiltere Temsilciliği tarafından düzenlenen bir etkinlikte bir araya geldi.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi İngiltere Temsilcisi Karwan Cemal Tahir, Kürdistan Bölgesi ve İngiltere’nin dostane ilişkilerini geliştirmek amacıyla her yıl bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Karwan Cemal Tahir, “Kürdistan Bölgesi İngiltere Temsilciliği olarak, her yıl İngiltere hükümeti ve parlamento temsilcileri ile Kürt dostlarının katıldığı bu etkinliği düzenliyoruz. Bu etkinlik, Kürdistan Bölgesi ve İngiltere arasındaki dostluğun pekişmesine katkıda bulunuyor” dedi.

K24’e konuşan İngiltere Parlamentosu Üyesi Mike Caypes, etkilinliğe katılmaktan ve Kürt şahsiyetlerle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bir dönemi Erbil’de kaldığını belirten İngiliz Paralmenter, “2015’te bir heyetle beraber Mesrur Barzani ile görüşme şansım oldu. Yeni hükümet kabinesine başbakanlık yapmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Başarılı olmasını bekliyorum” dedi.

Kürdistan Bölgesi ile İngiltere’nin ilişkileri günden güne gelişirken, İngiltere’nin Peşmerge Güçleri’ne yönelik eğitim ve yeniden örgütleme faaliyetleri de devam ediyor.