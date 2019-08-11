Koalisyondan Güney Hareketi’ne hava saldırısı

HABER MERKEZİ

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Hareketi'ne hava saldırısı düzenledi.

Yemen'de geçici başkent Aden'de hükümete saldırarak birçok bölgeyi ele geçiren BAE destekli Güney Hareketi'ne Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, Güney Hareketi başta Maaşık Sarayı olmak üzere Aden'deki bazı bölgelerden çekilmeye başladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan bir yetkili ise Güney Hareketi'nin, koalisyonun bütün şartlarını kabul ettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

BAE ile İran arasındaki görüşmelerin ardından Aden'de BAE destekli Hizam Emni güçlerine ait El-Cela Karargahı'na saldırı düzenlenmişti. Saldırıda ölenler, Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın mezarlıkta toprağa verildikten sonra civarda silahlı çatışma çıkmış, ölü ve yaralıların olduğu belirtilmişti.

Hizam Emni güçleri tarafından Maaşık Sarayı'na açılan yolların kapatıldığı o saatlerde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da Aden semalarında görülmüştü.

Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik konseye ait "Bağımsız Aden" kanalında yaptığı açıklamada, destekçilerine "Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyerek ele geçirmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucunda geçici başkent Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmişti.

Yemen'de hükümete bağlı güçleri Aden'i kaosa sürüklemekle suçlayan bin Berik, hükümetin Aden'de kalmasının tehlike oluşturduğunu öne sürüyor.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında, Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve Güney Hareketi adı altında bir hareket oluşmuştu.